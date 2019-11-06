عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الأربعاء 6/11/2019

ركزت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاربعاء 6/11/2019 ، على العديد من القضايا التي تهم الشارع السعودي وتفاصيل بشأن الاكتتاب السعودي .

وقالت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم صحيفة "عكاظ" 6/11/2019

- مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم «معهد التطوير المهني»

- ولي العهد يستعرض مع هادي والزبيدي المستجدات في الساحة اليمنية

- يوم تاريخي يعيد الأمل لليمنيين

- «اتفاق الرياض».. «الحكمة السعودية» لرأب الصدع

- المتظاهرون: المنشآت النفطية والحيوية الهدف القادم

-الدبيس لـ عكاظ : الحوثي يصعد ويزرع الألغام

- قال وفعل.. اكتتاب أرامكو حقيقة على الأرض

وفي عناوين الشرق الاوسط اليوم الاربعاء:

- إيران تضخ اليورانيوم في أجهزة الطرد بمنشأة «فردو»... وواشنطن تندد بـ«ابتزاز نووي»

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم (الأربعاء) أن إيران بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فردو النووية المقامة تحت الأرض، وذلك في إطار رابع خطوة تتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في عام 2015.

- تحذير أوروبي وقلق روسي بعد انتهاك إيراني جديد

- نتنياهو: لن نسمح أبداً لإيران بتطوير أسلحة نووية

- وزير خارجية بريطانيا: تقليص إيران لالتزاماتها النووية تهديد لأمننا القومي

- كلوب لا يعرف بعد كيف سيخوض مباراتين في 24 ساعة

- فرنسا تعلن مقتل قيادي متطرف بارز في مالي

-أميركي مؤيّد لـ«القاعدة» اعترف بالتخطيط لتفجير في أوهايو

-ترمب الإبن يدافع عن والده في كتاب ويطلق مسيرته السياسية

-الرئيسان الصيني والفرنسي متمسّكان باتفاق باريس للمناخ

صحيفة "المدينة" وفي عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الاربعاء :

-مجلس الوزراء : شركة مساهمة لـ"النقد" لتطوير المدفوعات الوطنية

-ولي العهد: كل يوم يجتمع فيه اليمنيون هو يوم فرح للمملكة

-وزير العدل لقضاة الاستئناف : وضع معيار زمني واجب وليس خيارًا

-بالفيديو.. محترف الهلال "كواينتون" يعتنق الإسلام

-بالفيديو.. سقوط "عمود إنارة" على مركبة في الرياض

صحيفة "الجزيرة السعودية" وفي عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الاربعاء:

-مجلس الوزراء برئاسة الملك: طرح أرامكو جزءًا من أسهمها تعزيز لدورها المحوري في الاقتصاد العالمي

-ولي العهد: اتفاق الرياض فاتحة خير لاستقرار اليمن

-ولي العهد ومحمد بن زايد ينوهان بجهود اتفاق الرياض

-سمو ولي العهد تباحث مع عيدروس الزبيدي مستجدات الساحة اليمنية