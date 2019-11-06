"اللبدي" و"مرعي" يتنسمان عبق الحرية وهما في الطريق للأردن

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاربعاء 6/11/2019 ، عن الاسيرين الاردنيين "هبة اللبدي" و"عبد الرحمن مرعي" وهما في طريقهما للأراضي الاردنية .

وقال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ان الاحتلال افراج عن الاسيرين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، وسيكونان خلال ساعات بين اسرتيهما.

وقال الصفدي ان الحكومة الاردنية عملت على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر.

وكان النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي قال في تغريدة له على تويتر: انه سيتم الإفراج بعد قليل عن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي وعودتهما للأردن.

وكان تصريح صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاحتلال انه تم الاتفاق بين رئيس المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" مع نظيره الأردني، على التدابير الأمنية التي تتعلق بالأفراج عنهما ، ومشيراً الى انه تم الافراج عنهما بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الإثنين المعتقلين في "إسرائيل" إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية.

وكانت "إسرائيل" قد اعتقلت اللبدي على جسر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، في شهر أغسطس الماضي؛ فيما اعتقلت مرعي على نفس الجسر في شهر سبتمبر أيلول الماضي, وخاضت الاسيرة اللبدي اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ اكثر من 40 يوماً وسط اصرار على تلبية مطالبها رغم تدهور حالتها الصحية بالإفراج عنها .