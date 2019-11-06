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أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الأربعاء 6/11/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:10 - 06 نوفمبر 2019
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شهدت أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الأربعاء 6/11/2019، حالة من الاستقرار والثبات في أسعارها في السوق المحلي.

وتشهد أسعار الخضروات في قطاع غزة، انخفاضاً بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، إلا أن بعض الخضروات مازالت تحافظ على أسعارها.

ووفقاً لمتابعين، فالأسعار الحالية في متناول الجميع.

وسجل أسعار بندورة:5ك=10شيكل، الزهرة : 3 شيكل، ملفوف: 3 شيكل، خيار: 5 ك = 10 شيكل، بصل: 8 - 10 ك = 10 شيكل، بطاطا: 8  ك = 10 شيكل، سبانخ: 2 شيكل، سلق: 1.5 شيكل، ملوخية: 1.5 شيكل، بامية:  12 شيكل، كوسا: 4 -5 ك = 10 شيكل.

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