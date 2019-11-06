سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار مقابل اليوم الاربعاء 6/11/2019

يواصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاربعاء 6/11/2019 ، تذبذباً في سعر الصرف وخاصة في ظل التقلبات في التعاملات المالية خلال الاسبوع الجاري .

وبلغ سعر صرف الليرة السورية اليوم الاربعاء 6/11/2019

الدولار الأمريكي: الحد الأدنى: 650 الحد الاعلى : 660

اليورو الاوروبي : الحد الأدنى: 718 الحد الاعلى: 738

تقلبات سعر الليرة السورية مقابل الدولار يعود التراجع في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في المناطق الشمالية والشرقية من سورية بسبب العدوان التركي على الأراضي السورية.

في حين شهد سعر صرف الليرة السورية انخفاضاً مقابل اليورو هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 718 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 2.79%.