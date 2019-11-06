يواصل سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء 6/11/2019 الانخفاض مقابل "الليرة اللبنانية" ، وسط تذبذب سعر صرفه في السوق السوداء ، التي تتلاعب في السوق نتيجة الظروف السياسية واستمرار المظاهرات .

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاربعاء ، 6/11/2019 1 دولار أمريكي = ١٥١٨.٧٠٠٠ ليرة لبنانية.

وكانت وكالة "موديز" اتخذت بالأمس قراراً بخفض تصنيف لبنان من Caa1 إلى Caa2 ووضعه قيد المراقبة لمزيد من الخفض في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويشار الى ان خفض حسابات "موديز" تستند إلى ارتفاع احتمال إعادة جدولة الدين العام أو ما يوازيها لجهة امتناع لبنان عن سداد ديونه، وتدهور الثقة بالقدرة على استمرار تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وقالت "موديز" إن خفض تصنيف لبنان ووضعه قيد المراقبة، يعكسان تزايد احتمالات حصول إعادة هيكلة للدين العام وبذلك امتناعاً عن سداد الدين .

ومع عودة المصارف إلى طبيعة عملها وخلال الأيام الثلاثة الماضية، وصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء إلى 1700-1600، وتراجع أمس السبت إلى 1575-1550، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

التراجع وفقا لمصادر مالية سيستمر مع بداية الأسبوع المقبل في السوق السوداء علمًا بأن الدولار في المصارف بقي على السعر الرسمي لمصرف لبنان.