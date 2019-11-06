تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 06/11/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و الشوارع الرئيسية.

كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة في بيان حالة الطرق في قطاع غزة، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، منوهةً إلى أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

ونبهت السائقين إلى أنه في حالة وقوع الحوادث يمكنه تحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، كما يمكن للسائق التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق. وفق الإدارة