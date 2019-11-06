اعتقال 4 مواطنين بينهم مريض بالسرطان في بيت لحم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، 4 شبان بينهم مريض بالسرطان، من مدينة بيت جالا، ومخيمي عايدة والعزة في محافظة بيت لحم.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال، أن قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 4 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال محلًا تجاريًا قرب محطة الهدى للمحروقات في محيط مخيم الدهيشة جنوب غرب بيت لحم، فيما اندلعت مواجهات بالمكان بين الشبان وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد نادر جواريش من منطقة الجداول بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم

وقالت المصادر المحلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد سامي عبيد (15 عامًا) من منزله داخل قرية العيساوية في القدس المحتلة، كما اعتقلت الفتى أكرم غاصب عبيد (17 عامًا) من منزله في القرية ذاتها.

وأضافت أن القوات داهمت أيضًا عدة منازل وعبثت بمحتوياتها في قرية عجّول شمال غرب رام الله، والمعتقلين هم: