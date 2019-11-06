طقس فلسطين اليوم الأربعاء 6/11/2019

توقع موقع طقس فلسطين، أن يكون الجو اليوم الأربعاء معتدلا ولن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى اعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية.

ووفق الموقع يسود جو شديد الاعتدال والدفيء نهارا، فيما يسود جو منعش صباحاً ومساءا وليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية

أما الخميس، يكون الجو معتدل الحرارة وستبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوي، فيما تبقى الأجواء معتدلة عموماً، فيما تكون الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما يوم الجمعة يكون الجو صافيًا ولالا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح في المناطق الجبلية، وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً.

ووفق موقع طقس فلسطين، تكون الأجواء باردة نسبياً مع ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية، فيما تكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية غربية.