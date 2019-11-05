اختراق علمي جديد.. تخزين الطاقة في النوافذ العادية!

طوّر فرث بحث علمي طريقة جديدة في مجال الطاقة الشمسية، بنحويل نافذة متوسطة الحجم إلى مصدر للحرارة وتخزين الطاقة الملتقطة من أشعة الشمس لعقود.

ووفق علماء في جامعة "تشالمرز" بالسويد، فإنه يتم توظيف نوع جديد من أجهزة التخزين الكيميائي، مبينين أن النظام يبدأ بجزيء خاص يحتوي على الكربون والنيتروجين والهيدروجين، مصمم خصيصا لاحتجاز أشعة الشمس عند ملامستها

وأشار العلماء، إلى أن هذا شكل جديد من تخزين الطاقة الشمسية ويعد بتقليل البصمة البيئية.

وقال فريق البحث أن هذا الاكتشاف يمهد للتخزين على المدى الطويل، ببطارية ليثيوم أيون نموذجية تدوم ما بين 5 إلى 10 سنوات، وأيضا بصمة بيئية منخفضة للغاية.

وأضاف العلماء، أن هذه الطريقة لا تتضمن أي مواد مكلفة مثل السيليكون، وهو عنصر شائع في الألواح الشمسية التقليدية، ولا كهرباء لتوزيع أو إطلاق الحرارة بمجرد التقاط الطاقة.

كما أوضحوا أن الطريقة الجديدة لا يمكن أن تنتج إلا الحرارة في الوقت الحالي، يبحث العلماء أيضا عن طريقة لتحويل الأشعة الشمسية إلى كهرباء.

ويتم التجهيز لهذه الطريقة وتحويلها إلى منتج تجاري واتاحته في الأسواق العالمية خلال 6 سنوات.