البعثة المصرية تعلن عن اكتشاف أثار جديدة شمال سقارة

عثرت البعثة الأثرية المصرية اليابانية في شمال سقارة على مقبرة على طراز "الكتاكومب" ترجع للعصر الروماني، لأول مرة في هذه المنطقة.

وقال مدير عام منطقة سقارة صبري فرح، إن البعثة عثرت على "الكتاكومب" في المنطقة التي تقع شمال شرق تفتيش منطقة سقارة القديم، والتي لم تشهد أي أعمال حفر في الماضي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن المقبرة ترجع المقبرة للفترة من القرن الأول حتى القرن الثاني الميلاد

وأضاف فرح، أن المقبرة تتكون من بناء مقبب من الطوب اللبن به سلم داخلي، وغرفة منحوتة في الصخر ومصنوعة من الحجر الجيري، مبينًا أن تم العثور بداخلها على "نيشة" محفورة بالصخر تحتوي على لوحة مستديرة الشكل صور عليها الإله "سوكر وتحوت وأنوبيس" من اليسار إلى اليمين، وأسفل الصورة سطران من النقوش اليونانية.

وتابع، أن البعثة عثرت أمام اللوحة على خمسة تماثيل مصنوعة من "التراكوتا لايزيس أفروديت"، وعدد من الأواني الفخارية الصغيرة وجدت على بوابة المدخل".

كما أضاف أنه تم العثور على اثنين من التماثيل على هيئة أسدين مصنوعين من الحجر الجيري ومحفورين في الصخر، مشيرا إلى أنه يبلغ طول كل منهما نحو 55 سم بارتفاع 33 سم.







