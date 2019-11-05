شرطة نابلس تقبض على أحد كبار تجار المخدرات

قبضت شرطة نابلس، اليوم الثلاثاء، على تاجر مخدرات اتخذ جبلا مقرا له لزراعة المخدرات.

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي، أن تاجر مخدرات كبيرا اتخذ جبلا في بلدة مجدل بني فاضل جنوب نابلس كي يختبئ فيه ويتوارى عن أنظار الامن والمواطنين، ولزراعة المخدرات وبناء المستنبتات فيه، مشيرة إلى أنه تمكن من التخفي والهرب والتنقل بين المحافظات لمدة عامين.

وقالت إنه كان يستعين بأشخاص كانوا بمثابة مخبرين له، ولمراقبة حركة المواطنين والشرطة في محيط تحركاته، خاصة في الجبل.

وأضافت الشرطة في بيانها، أنها لم تأل جهدا في القبض على هذا الشخص المصنف من كبار تجار المخدرات، مبينة أنها ضَبطت في منزله الواقع بقرية كفر قليل 60 كغم من مادة القنب الهندي المصنع منذ عامين، واستطاع في حينه الفرار.

وأشارت إلى أنه صدر بحقه أمر حبس لمدة ثلاث سنوات، ومسجل بحقه عدد من القضايا من أبرزها ترويع المواطنين.