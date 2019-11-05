تحديد موعد مواجهة ليفربول مع أستون فيلا

حدد رابطة الأندية الانجليزية موعد مواجهة ليفربول مع أستون فيلا في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية

وأعلنت الرابطة في بيان صحفي، أن المواجهة ستقام يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحسب البيان سيكون ليفربول مجبرا على خوض المواجهتين بقائمتين مختلفتين، مشيرًا إلى أنه من الصعب خوض الفريق مواجهتين في يومين متتاليين بالأراضي الإنجليزية والقطرية بذات القائمة.

وقامت الرابطة بالتنسيق مع ليفربول بشأن ضمان خوضه مواجهة الدور ربع النهائي بـ "كأس كاراباو" بأفضل قائمة متاحة من اللاعبين، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

والجدير بالذكر أن المواجهة تقام قبل يوم واحد من مواجهة ليفربول في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، الذي تستضيف قطر منافساته في شهر ديسمبر المقبل، ويلعب بطل أوروبا مباشرة في الدور نصف النهائي.