محلات "الكوشوك" تعتصم غداً للمطالبة بإدخال الاطارات لغزة

أعلنت جمعية تجار قطع غيار السيارات و المعدات الثقيلة بقطاع غزة عن تعليق العمل واغلاق المحال التجارية و ورشات الاطارات،وتنظيم اعتصام امام مقر الجمعية، وذلك تضمناً مع تجار اطارات السيارات، و لمطالبة الجهات المختصة بادخال اطارات السيارات من الجانب "الاسرائيلي".

ودعت الجمعية للمشاركة في الاعتصام الذي تنظمه، امام مقر الجمعية في شارع اللبابيدي في الشيخ رضوان مقابل مقبرة الشيخ رضوان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عصرا وعقد مؤتمر صحفي الساعه 11 ظهرا.

و طالبت الجمعية جميع اعضائها وتجار الاطارات لاغلاق محلاتهم و المشاركة الفاعلة في الاعتصام من الساعة 8 صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر.