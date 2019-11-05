أبو ردينة يسلّم عباس رد حركة فتح على إجراء الانتخابات العامة

رحبت اللجنة المركزية لحركة فتح، بدعوة رئيس السلطة محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الدعوة من قبل الرئيس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث سلّم نبيل أبو ردينة رسالة مكتوبة للرئيس أكد فيه دعم الحركة لإجراء الانتخابات، ورداً على رسالة عباس الموجهة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعرضها على القوى والفصائل الفلسطينية والمتعلقة بإجراء الانتخابات.

إليكم مضمون الرسالة التي أرسلها عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر:

تحية طيبة وبعد

استناداً على نقاشاتنا معكم، وتصميمًا منا علىى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وحرصاً مِنا على العودة الى ارادة الشعب واجراء انتخابات حرة ونزيهة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس الديمقراطية وانهاء الانقسام والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة.

نؤكد على النقاط الاتية:

١- اصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة

٢-تجري الانتخابات استنادا للقانون الاساس

٣-تجري الانتخابات التشريعية على اساس قانون النسبية الكاملة

٤-احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها

٥-لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والاشراف الدولي على عملية الانتخابات ، اضافة الى مؤسسات المطلع المدني المحلية والإقليمة والدولية .

٦- بعد اصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمواعيدها المحددة ،فإني اطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة .

٧- بانتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط اعلاه من جميع الاطراف المعنية .

رام الله في 4/11/2019