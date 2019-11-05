إيران تبدأ في تخضيب اليورانيوم عند مستوى 5%

تبدأ إيران في تخصيب اليورانيوم ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، عند مستوى 5 بالمئة، في "فوردو"، حيث كان متوقفا بسبب الاتفاق النووي.

وقال نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء، بأن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني عند مستوى 5 في المئة في منشأة في فوردو، حيث تم تعليق العملية بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستتخذ غدا، الأربعاء، الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وأوضح الرئيس الإيراني أن الخطوة الرابعة "متعلقة بضخ الغاز أجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو".