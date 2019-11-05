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مسؤول كبير بجيش الاحتلال يحذر من "تدهور أمني"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:04 - 05 نوفمبر 2019
جيش الاحتلال جيش الاحتلال
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حذر مسؤول كبير في جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء من تدهور أمني،مشيراً الى أن ذلك ليس تخويفاً و إنما تهديدات تتطور.

و قال رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي الجنرال اهارون حليوة، في خطاب القاه في حلقة مغلقة أمام العاملين في قسم الميزانيات في وزارة المالية:"إن كل المؤشرات تظهر ان عام 2020 سيكون عاما يضم إمكانيات سلبية لمصالح إسرائيل".

و جاءت تصريحات حليوة في أعقاب مطالبة رئيس الوزراء وجيش الاحتلال بزيادة قيمتها عدة مليارات للميزانية الأمنية، بينما تطالب وزارة المالية جيش الاحتلال بإجراء اصلاحات داخلية.

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