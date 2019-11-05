نتنياهو وزوجته سارة يلتقيان تهديدًا بالقتل

اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إسرائيليًا من سكان مدينة عسقلان، هدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت، وزوجته سارة، بالقتل، عبر الفيسبوك أمس الاثنين.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن المعتقل يبلغ من العمر (55 عامًا)، مشيرة إلى أنه تم نقله للتحقيق من قبل وحدة السايبر التابعة لقوة ما تسمى "لاهف 433".

ومنذ الأمس بدأ جهاز "السايبر" التابع للشرطة التحقيق في شكوى قدمها نتنياهو، بتلقيه وعائلته تهديدات عبر الفيسبوك، بالقتل.

ووفق قناة ريشت كان العبرية، فإن الشرطة بدأت حينها بالتحقيق في تلك التهديدات التي وجهت من قبل شخص يحمل اسم "تْسفيكا صبّاغ".

ومن التهديدات التي كتبها صبّاغ: "استعدوا لجنازته".