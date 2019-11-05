القصة كاملة.. كشري الباشا مهدد بالسجن ونشطاء التواصل ينتفضون لإنقاذه

أثار مقطع فيديو نشره صاحب مطعم كشري الباشا في المملكة العربية السعودية دهشة واستغراب عدد كبير من الدول العربية لما وصلت إليه الأمور في المملكة من خسائر اقتصادية فادحة أدت إلى اغلاق عدد كبير من المحلات التجارية.

وكان صاحب مطعم كشري الباشا أغلق محله الذي يقدم وجبات عدة من الطعام بسبب خسائر فادحة وصلت إلى مليون و700 ألف ريال سعودي خلال عام و4شهور فقط، حيث يظهر في الفيديو وهو يناشد جميع الخيرين في المملكة السعودية ونشطاء مواقع التواصل لإنقاذ حياته من الدخول إلى السجن بسبب الديون المتراكمة عليه.

وأشار إلى أن أكثر ما يؤلمه في هذه القصة هم أبنائه الخمسة معربًا عن قلقه عليهم بعد دخوله السجن.

ويظهر في مقطع الفيديو صاحب مطعم الكرت الأبيض وهو يقوم بإزالة بضاعته من داخل المحل التجاري تمهيدًا لإغلاقه.

عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر تضامنه مع صاحب مطعم كشري الباشا وغيره من أصحاب المطعام التي أعلنت افلاسها واغلاق أبوابها، داعين الله عز وجل ان يسخر لهم من ينقذهم من السجون.

ساعات قليلة فقط حتى ظهر معدن السعوديين في التضامن مع بعضهم البعض، ودشنوا هشتاغات داعمة ومساندة لصاحب مطعم كشري الباشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصل الامر إلى اعلانات ممولة لتذوق طعام المطعم على حساب بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية حتى يتم تجميع المبلغ المطلوب لحماية أبو محمد من دخول السجن.

الناشط عبدالله العصيمي قال: "كان في عون اخوانه المحتاجين فسخّر الله الناس كلهم لمساعدته وعونه يستاهل كل خير والله يعوّضه خير ويوفقه ويرزقه من فضله".

أما الناشط الذي لقب اسمه ردود غاضبة على تويتر قال: "كشري الباشا ضحية مشروع سكك المترو بالرياض، ومن العدل والانصاف ان يتم تعويضه من قبل الجهات المسؤولة، كلشيء يهون الا قطع الرزق مع الديون!.

















