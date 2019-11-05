توقعات بصعود سوق النفط عام 2020

توقع خبراء في مجال النفط، أن آفاق سوق النفط لعام 2020، سيشهد صعودًا محتملاً، وذلك بناءً على الأرقام الأولية الصادرة من منظمة "أوبك".

واكد امين عام منظمة "أوبك" النفطية محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء، ان العام المقبل سيشهد صعودًا محتملاً لسوق النفط، لافتًا إلى ان الصعود سيقلل من أهمية الحاجة لتخفيضات أعمق للإنتاج.

وأوضح تقرير المنظمة، أنه من المتوقع تراجع انتاج أوبك من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2024، فيما تجتمع الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها، في ديسمبر، للنظر في سياسة الإنتاج، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأشارت "الأوبك"، إلى ان المنظمة ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس المقبلة، مؤكدةً على نمو انتاج النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى.

وتسبب تزايد النشاط الداعي لمكافحة تغير المناخ في الغرب، والاستخدام الواسع لأنواع الوقود البديلة، في خضوع الطلب على النفط في الأجل الطويل لتدقيق أكبر.

يشار إلى ان انتاج منظمة "أوبك" انخفض في السنوات الماضية، بموجب اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة لدعم السوق النفطي العالمي.