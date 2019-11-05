مشاهدة مباراة المريخ ضد الخرطوم اليوم بث مباشر

يستضيف المريخ السوداني على أرض ملعبه، اليوم الثلاثاء في أم درمان، فريق الخرطوم الوطني ضمن الجولة التاسعة لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم. البث المباشر * بث احتياطي

ويخوض المريخ اللقاء بمعنويات كبيرة بعد خروجه بالعلامة الكاملة من قطبي مدينة الفاشر الهلال والمريخ في الجولتين السابقتين، حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة من أصل 6 مباريات.

وخاض المريخ عدد مباريات أقل من المتصدر الأمل عطبرة (9 مباريات)، ومطارده الهلال (8)، كما تعتبر هذه المباراة الأولى للمريخ تحت إشراف المدرب المكلف جمال أبوعنجة تحت أنظار جماهير الفريق الأحمر وعلى ملعبه.

في المقابل، فإن فريق الخرطوم الوطني الذي يحتل الترتيب 13 برصيد 6 نقاط من 6 مباريات، فإنه يسعى لكسر النحس الذي لازمه في المباريات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن المباراة تشكل تحديًا كبيرًا بين المدير الفني للمريخ جمال أبو عنجة، ونظيره الخرطوم الوطني، فقد لعبا سويا بالمريخ خلال فترتين متقاربتين، نهاية الثمانينيات ومنتصف التسعينيات.

في ذات السياق، سيتمكن الأهلي من عبور الترتيب الثالث الذي يحتله الآن برصيد 14 نقطة، إلى الترتيب الثاني الذي يحتله الهلال بـ16 نقطة، وذلك حال تغلبه على الأهلي عطبرة، الذي يتذيل القائمة بنقطتين.