"اسرائيل" تطرد مدير عام منظمة دولية لهذا السبب

قرر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء وبتأييد من المحكمة العليا الاسرائيلية، طرد مسؤول كبير في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لدعمه لمنظمة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ قرار الطرد خلال مدة لا تزيد عن 20 يومًا، خاصة وأن حكومة "اسرائيل" سعت منذ أكثر من عام لطرد مدير مكتب المنظمة عمر شاكر.

وبعد صدور قرار وزير الداخلية وتأييده من المحكمة الاسرائيلية كتب شاكر عبر حسابه على موقع "تويتر" "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة للمعلومات".

ورأى عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في إطار محاولات الجانب الإسرائيلي إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات صدرت عنه تدعم حركة مقاطعة اسرائيل، وتقول السلطات الإسرائيلية أنه أدلى بها قبل توليه منصبه.

وتتصدى سلطات الاحتلال بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي "حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية"، وفقا لما ورد في اهداف لهذه الحركة.