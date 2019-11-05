فريق اوراوا ريدز يتلقى هزيمة خاطفة قبل مواجهة الهلال

تلقى الفريق الياباني "أوراوا ريدز" خسارة مفاجئة على أرضه ضد نظيره "كاواساكي فرونتال"، اليوم الثلاثاء، بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الدوري لياباني الـ32.

ومني فريق اوراوا بهزيمة مفاجئة قبل الذهاب إلى العاصمة السعودية "الرياض"، لخوض مباراة مع فريق الهلال، في نهائي دوري ابطال اسيا.

ويملك فريق اوراوا، 36 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط، ويليه الفريق "كاشيما أنتلرز" المتصدر بـ 59 نقطة.

وكان المدير الفني لنادي أوراوا ريدز "ساتوشي أوتسوكي"، قد اعلن عن تشكيلة فريقه أمام مواجهة نظيره كاواساكي، مركدًا على ان اللاعبين هم من البدلاء، والاساسين تم إراحتهم استعدادًا لخوض مباراة ضد الهلال.

هذه تشكيلة فريق "أوراوا" امام كاواساكي ؟

وقرر المدير الفني لـ "أوراوا"، الدفع بتشكيلة اللاعبين لخوض المباراة مع كاواساكي، وهم:(أوتسوكي كالتالي : شاسوكا نيشاكاوا، كاتسويا، مورياكي، أوجاجيني، ياماناكا، شيباتو، أوكي، مارتينز، كاشيجاوا، يوروكي).

لمشاهدة اهداف مباراة اوراوا وكاواساكي، اضغط هنا.

موعد مباراة أوراوا ضد الهلال ؟

ويحل نادي أوراوا الياباني ضيفًا على الهلال السعودي بذهاب نهائي دوري الأبطال، على ملعب "محيط الرعب" بتاريخ 9 نوفمبر المقبل، أما عن لقاء الإياب بتاريخ 24 من ذات الشهر.

وأما عن اللاعب "تاكويا أوكي"، فسيكون جاهزًا بعد عودته من الإصابة، في مواجهة الهلال.