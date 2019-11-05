نقل اللواء الأسير فؤاد الشوبكي لمستشفى برزلاي

نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء اللواء فؤاد الشوبكي لمستشفى برزلاي لإجراء عملية في عينيه وفقًا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر.

وكان الشوبكي يشتكي منذ مدة طويلة بألم في عينيه، وطالب مرارا بإجراء عملية، إلا أن إدارة معتقلات الاحتلال كانت تماطل في إجرائها له وتقديم العلاج اللازم.

يُشار إلى أن اللواء فؤاد الشوبكي هو أكبر المعتقلين سنًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يبلغ من العمر 80 عاما، ويحتاج لعناية طبية ورعاية خاصة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فؤاد الشوبكي منذ عام 2006، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ويعاني من أمراض في المعدة، وتعرض للإهمال الطبي المتعمد كغيره من المعتقلين.

يشار إلى أن محكمة "عوفر" العسكرية كانت قد قررت في ايلول/ سبتمبر عام 2015 خصم 3 سنوات من حكم المعتقل "الشوبكي" لتصبح 17 عاما بدلا من 20، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة وضعه الصحي الصعب، كما عقدت له جلسه في شهر أيار/ مايو العام الماضي، للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها لوقت غير محدد.