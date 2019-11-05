اعداد متعاطي المخدرات في مصر تجاوز الـ10 ملايين

أكد طبيب مصري، اليوم الثلاثاء، ان اعداد متعاطي المخدرات والمدنيين في الجمهورية العربية المصرية، تخطت الـ10 ملايين شخص.

وأوضح مدير مركز علاج السموم بمستشفى قصر العيني، نبيل عبد المقصود، أن اكثر أنواع المخدرات تداولاً بين المدمنين في مصر هي، "الترامادول، والهيروين، والإستروكس".

ولفت عبد المقصود إلى أن ما يزيد عن 10 ملايين مصري مدمنين مخدرات بنسبة 10%، مشيرًا إلى أن نسبة الإدمان بلغت 3% أي أكثر من 3 ملايين شخص، بحسب إحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقال الطبيب: "إن الأستروكس عبارة عن مواد تخليقية يتم خلطها بالأعشاب وبيعها للمدمنين بأرخص الأسعار".

وأضاف أن خلط الأدوية وتناولها عبر الاستنشاق يتسببان في تدمير الجهاز العصبي وفقدان المتعاطي السيطرة على نفسه.

وطالب عبد المقصود وزارة الصحة المصرية بـإدراج ستة عشر مكوّنا للمواد المستخدمة في تصنيع المخدر "الإستروكس" لجدول المخدرات المعاقب عليها وفق قانون الجنائيات، محذرًا من الترويج على ما يطلق أقراص السعادة، لما لها من ضرر على صحة الانسان.