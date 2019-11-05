16.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات المتقاعدين

أعلن الاتحاد الاوروبي مساء اليوم الثلاثاء عن مساهمة قدرها 16.5 مليون يورو كجزء من الدعم المالي المباشر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية وفقًا لآلية "بيغاس".

ومن المقرر أن يتم صرف مساهمة الاتحاد الاوروبي لدعم رواتب ومخصصات تقاعد شهر تشرين الأول/ أكتوبر لأكثر من 40 ألف من الموظفين المدنيين الفلسطينيين والمتقاعدين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسِن: "أن مساهمة الاتحاد الأوروبي لموازنة السلطة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات المتقاعدين ونحن ندعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في القطاع الصحي والاخصائيين الاجتماعيين، وهم جميعا لهم أهمية حاسمة في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية".