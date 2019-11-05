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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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لائحة العطل الجامعية 2020 بالمغرب

  • فلسطين اليوم - الرباط
  • 14:59 - 05 نوفمبر 2019
لائحة العطل الجامعية 2020 بالمغرب لائحة العطل الجامعية 2020 بالمغرب
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في المغرب، لائحة العطل الجامعية للعام الدراسي 2020، حيث تضم الأعياد القومية وكذلك المواسم الدينية المختلفة لكافة الديانات.

في سياق آخر، احتلت جامعة الأخوين بإفران المرتبة الأولى بالمغرب حسب تصنيف “كيو إس” الخاص بتصنيف الجامعات، وذلك للعام الخامس على التوالي.

ويعتمد هذا الترتيب الذي صدر يوم 31 أكتوبر المنصرم بدبي، حسب بلاغ لجامعة الأخوين، على تقييم مجموعة من المؤشرات مثل مؤشر عدد الطلاب لكل مدرس، عدد الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، عدد الأبحاث العلمية المنشورة لكل عضو في هيئة التدريس.

كما يعتمد التصنيف على مؤشرات تتعلق بعدد الطلاب الأجانب وعدد الأساتذة الأجانب في هيئة التدريس، وكذلك مؤشر استخدام التكنولوجيا الحديثة.

يشار إلى أن "كيو إس" هو تصنيف سنوي تصدره هيئة “كواكواريلي سايموندز”، وهو يقوم بتصنيف وترتيب الجامعات على الصعيد الوطني والعالمي.

وإليكم الآن لائحة العطل الجامعية 2020 بالمغرب، كما وردت عن الجهات المختصة في كافة المحافظات والمديريات التعليمية، وكذلك للجامعات والمدارس على حد سواء.

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