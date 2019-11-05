نتنياهو يرفض مقترح زعيم شاس بإجراء انتخابات مباشرة ضد غانتس

رفض بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسير الأعمال في "إسرائيل" مقترح زعيم حزب شاس أريه درعي للتخلص من اعادة اجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلية.

والمقترح يدعوا إلى سن قانون اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة في "اسرائيل"، مؤكدا انه يدعم فقط اقامة حكومة وحدة وطنية واسعة، باعتبارها الحكومة الوحيدة الممكن تشكيلها والتي تحتاجها "اسرائيل" في هذا الوقت.

وكان مقربون من نتنياهو كشفوا اليوم الثلاثاء، أنه يدرس "بجدية" مقترح زعيم حزب "شاس" أريه درعي، إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة بينه وبين رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، لحسم المنافسة على هذا المنصب.

وكانت علامات المعارضة قد ظهرت على وجه نتنياهو، حينما طرح درعي الفكرة الإثنين، خلال اجتماع لأحزاب معسكر اليمين الإسرائيلي، لكن المقربين من نتنياهو، أكدوا أنه لم يتخذ قرارًا بعد، بشأن هذه المسألة.

كما رفض "أزرق أبيض" التعليق على المُقترح، بحجة أنه لم يُطرح عليهم بعد، ولأنه "غير واضح المعالم".

ويُعتبر اقتراح "شاس"، دخولا على خط الوساطة بين غانتس ونتنياهو، الذي يلعبه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بشكل رسمي، وزعيم حزب "يسرائيل بيتنو" بشكل غير رسمي.