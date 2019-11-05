موعد مباراة المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2019

يستعد المنتخب المصري للمشاركة في منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها الملاعب المصرية، في الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

كما يستعد المنتخب المصري لمواجهة مالي يوم الجمعة المقبلة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالاضافة إلى مباريات أخرى ضمن البطولة ذات الجماهيرية الواسعة.

وتؤهل بطولة إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020،لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل

مباراة الافتتاح وضربة البداية للمنتخب الأولمبي ستكون صعبة بلا شك أمام منتخب نسور مالي أحد أبرز القوى الكروية في القارة السمراء في هذه الفئة العمرية .

وستكون المباراة جماهيرية في المقام الأول وتحدد بشكل كبير ملامح الصعود في المجموعة، فهناك ايضا صراع من نوع خاص بين نجم منتخب مصر رمضان صبحي وقائد الفراعنة الأول في تشكيلة المدرب شوقي غريب وبين نجم منتخب مالي.

بدوره، سجل رمضان صبحي 3 أهداف مع الأهلي هذا الموسم، فيما سجل هدفين مع المنتخب الأوليمبي، وظهر بشكل أكثر من رائع في تشكيلة المدرب رينيه فايلر .

