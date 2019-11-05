مزهر: رئيس لجنة الانتخابات سلم الفصائل رسالة من نقاط عدة

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، ماهر مزهر، أن رئيس لجنة الانتخابات العامة الفلسطينية د. حنا ناصر سَلم رسالة إلى قيادة الفصائل في قطاع غزة من رئيس السطلة محمود عباس، تحمل نقاط عدة بشان إجراء الانتخابات القادمة.

وأوضح مزهر، أن مفاد الرسالة تكون الانتخابات المقبلة وفق نظام التمثيل النسبي 100%، وان يصدر المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتابع.

وبينّ ان الرسالة الموجهة من عباس، اوصت بعقد اجتماع قيادي بعد إصدار الرئاسي فقط لموضوع الانتخابات.

وذكر مزهر، أن الفصائل أكدت في الاجتماع الأول والثاني مع د. ناصر أنه لا يمكن اجراء الانتخابات دون توافق وطني، مشيرًا إلى ان الفصائل دعت لاجتماع قيادي شامل يناقش المخاطر المحدقة، وبعدها يتحدث عن العملية الانتخابية ونتائجها، مؤكدًا أن عباس رفضه كل قرارات الاجماع الوطني المتفق عليها مسبقًا.

ولفت إلى ان كل فصيل سيرد على رسالة الرئيس من خلال التشاور مع هيئاته القيادية بالجواب الذي سيمثل كل تنظيم على حده.

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