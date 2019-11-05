نتائج الأولمبياد العلمي السوري 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، اليوم الثلاثاء، نتائج الأولمبياد العلمي السوري لعام 2019، وذلك للمواد الدراسية التالية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، المعلوماتية). النتائج اضغط هنــا

وفي وقت سابق، اختتمت اختبارات المرحلة الأولى من منافسات الأولمبياد العلمي السوري 2019-2020 اليوم بمادة المعلوماتية حيث تنافس طلاب الأول الثانوي في جميع المحافظات وعلى مستوى المدارس لمدة ساعة ونصف الساعة بالتوقيت نفسه.

وتضمنت الاختبارات مجموعة مسائل ذهنية ومنطقية وحسابية بهدف اكتشاف قدرات الطلاب ومدى سرعة تكيفهم واستجابتهم مع الأسئلة غير المألوفة.

من جهتها، اعتبرت مديرة الثانوية رزان سردار أن الأولمبياد مشروع وطني شبابي رائد يكتشف مواهب التميز العلمي على امتداد الوطن فيما لفتت المدرسة رهف السقطي المشرفة على الاختبارات إلى أهمية منافسات الأولمبياد في تطوير مهارات البحث العلمي عند الطلاب بما يدعم قدراتهم الدراسية والمعرفية.

ووصفت طالبات المدرسة الأولمبياد بالتجربة المفيدة التي تمنحهن طريقة متطورة في التفكير واكتساب مزيد من المهارات والتعرف إلى أصدقاء جدد لديهم الاهتمامات ذاتها معبرات عن طموحهن بتحقيق مراكز متقدمة.

أما في السويداء، فقد شارك نحو 207 طلاب في الاختبارات ضمن أربع وثلاثين مدرسة بالمحافظة حسب مدير التعليم الثانوي بمديرية التربية بالمحافظة بسام سلوم الذي أكد توفير الأجواء المناسبة لإنجاح الاختبارات وتحقيق الغاية منها.