ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تعرف على شروط الرئيس عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:12 - 05 نوفمبر 2019
حنا ناصر حنا ناصر
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

حصلت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على أن وثيقة توثق شروط رئيس السلطة محمود عباس لإجراء الانتخابات وقد تم تسليمها إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

ويشترط رئيس السلطة محمود عباس لإجراء انتخابات 5 نقاط رئيسية وهي:

1/ اصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة.

2/ تجري الانتخابات استنادًا إلى القانون الأساس.

3/ تجري الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.

4/ احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.

5/ لتأكيد النزاهة والشفافية لانتخابات حرة سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والاشراف الدولي على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية.

76640175_437588653615591_1372454080722501632_n
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات