تعرف على شروط الرئيس عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية

حصلت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على أن وثيقة توثق شروط رئيس السلطة محمود عباس لإجراء الانتخابات وقد تم تسليمها إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.
ويشترط رئيس السلطة محمود عباس لإجراء انتخابات 5 نقاط رئيسية وهي:
1/ اصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة.
2/ تجري الانتخابات استنادًا إلى القانون الأساس.
3/ تجري الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.
4/ احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
5/ لتأكيد النزاهة والشفافية لانتخابات حرة سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والاشراف الدولي على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية.