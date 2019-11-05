نائبة مصرية تطالب بوقف برنامج "تيك توك"

طرحت نائبة في البرلمان المصري، عريضة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، لوقف تطبيق "تيك توك" الشهيرفي تبادل ومراسلات الفيديوهات، وذلك بعد استغلاله لأغراض وصفتها بـ"التدميرية".

وقدمت النائبة، مايسة عطوة، طلبها لوقف البرنامج، مشيرةً إلى ان "تيك توك" انتشر بشكل واسع بين الشباب في الفترة الحالية، ما يدفع لاستغلال الجماعات "الإرهابية" للتطبيق في نشر أفكارهم المتطرفة.

وأكدت عطوة، ان الجماعات "الإرهابية" حاولت استغلال البرنامج في تحويل مساره إلى نشر الأفكار التي تخدمهم في نشر "التطرف" والعنف والكراهية، في ظل شبه غياب الرقابة على "توك".

ولفت إلى انه تم توثيق فيديوهات تشرح آلية تركيب القنابل اليدوية ومقاطع أخرى تحتوي العمليات التفجيرية والاقتحامات ضد الجيش، بالإضافة إلى صور لجثت في الشوارع ونساء يؤيدن انضمامهن للتنظيم.