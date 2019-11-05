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أصحاب البيوت المدمرة ينظمون وقفة امام الأونروا للمطالبة بتعويضاتهم المالية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:51 - 05 نوفمبر 2019
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نظم أصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة وقفة امام مقر "الاونروا" في مدينة غزة، للمطالبة بصرف تعويضات المنازل المتضررة خلال حرب عام 2014.

وتجمع أصحاب البيوت المدمرة أمام مقر الاونروا للمطالبة بصرف التعويضات، ورفعوا شعارات تطالب بسرعة صرف التعويضات.

واشار المتحدث باسم المتضررين إلى أنَّ الاعتصام جاء لنحو 1000 لم يتعلقوا أي تعويضات من الجهات المانحة، مشيراً إلى ان الحاجة إلى التعويضات باتت ملحة جداً مع الاقتراب من الأجواء الباردة في الشتاء.

وتساءل النجار عن الأسباب الحقيقة وراء التأخير في صرف التعويضات؟ مشيراً إلى انهم عانوا الامرين جراء هدم منازلهم بفعل الحرب المدمرة عام 2014.

 

 

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