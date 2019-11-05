الاحتلال يثبت الاعتقال الإداري للأسير المضرب "مصعب الهندي"

قالت عائلة الأٍسير المضرب عن الطعام منذ 43 يوما، "مصعب الهندي" من بلدة تل غربي نابلس، إن محكمة الاستئنافات العسكرية في "عوفر" رفضت الاستئناف المقدم باسمه وثبتت قرار الاعتقال الإداري له ستة أشهر.

وعقدت محكمة الاستئنافات أمس الاثنين جلستها للنظر في الاستئناف ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته ستة شهور.

وبحسب نادي الأسير فإن الأسير الهندي والبالغ من العمر (29 عاماً)، معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وقد أعلن عن إضرابه المفتوح عن الطعام فور تحويله للاعتقال الإداري دون تهمة أو سببا لإعتقاله.

والأسير الهندي أسير سابق اعتقل عدة مرات حيث وصلت مجموع اعتقالاته الإدارية الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله (24) أمر اعتقال إداري. وكان قد خاض العام الماضي إضراب عن الطعام استمر لمدة (35) يوماً، وعليه أُفرج عنه قبل عام.