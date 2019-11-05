الجيش اللبناني يفتح الطريق الساحلي ويزيل الخيام

فتح الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء 5/11/2019، الطريق الساحلي الرئيسي شمالي العاصمة "بيروت" وقام بإزالة نقطة الاعتصام والخيم التي أقامها المحتجون منذ أسبوعين.

شهود عيان أكدوا ان القوى الامنية اوقفت 4 شبان حاولوا اعتراض الجيش ومنعه من فتح عند الشارعين الغربي والشرقي الساحلي.

الجيش اللبناني قد استعان بجرافات وآليات لإعادة فتح عدد من الطرقات المقفلة ، حيث وصلوا الى منطقة الزوق .

اعتصامات ومظاهرات شعبية في اليوم العشرين أمام المؤسسات العامة والمصارف المركزية والبنوك التجارية ومكاتب شركات الاتصالات.

ويشار الى ان المظاهرات اللبنانية أدخلت البلاد في ازمة سياسية أدت الى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ، مع استمرار المفاوضات للخروج من الازمة .