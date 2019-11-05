أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة اليوم الثلاثاء 5/11/2019، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء 6/11/2019.

وأوضح الوزارة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء 6/11/2019 ستكون للحافلات رقم (6 / 7 / 8) من كشف (31/أكتوبر/2019) المرفق في أسفل الخبر.

ودعت الوزارة في بيان المسافرين للتواجد صباح يوم غد الأربعاء 5/11/2019 في تمام الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مع ضرورة احضار اوراقهم الثبوتية (هوية، جواز سفر، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله(.