إيران تعلن البدء بالخطوة الرابعة من تقليص التزامها بالاتفاق النووي الإيراني

أعلنت الجمهورية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أنها ستشرع في الخطوة الرابعة من تقليص التزامها بالاتفاق النووي الإيراني، وأنها من الممكن ان تتراجع عنها حال عاد الطرف الأول الممثل في الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ تفاهمات الاتفاق النووي الإيراني.

وقال روحاني في تصريحات صحفية "من يوم غدٍ الأربعاء سنشرع في الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي، وسنستأنف العمل في محطة فوردو النووية.

وأشار روحاني إلى أن الجهات المختصة في ايران ستبدأ بضخ الغاز في المفاعل النووي، لافتاً إلى أنَّ هذه الخطوة قابلة للعودة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي (قاصداً الولايات المتحدة الامريكية التي تراجعت عن الاتفاق).

وبين روحاني أنه سيبلغ الجهات المختصة بضخ الغاز في أكثر من 1000 جهاز طرد مركزي، في مفاعلا فوردو، موضحاً أن لبلاده الحق في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة الامريكية عن الاتفاق.