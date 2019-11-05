في زيارة لمنزل الأسيرة العموري..عدنان يدعو الأسرى لتعليق زيارات ذويهم لهم

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي، منزل ذوي المناضلة كفاح العموري بمخيم جنين بالضفة المحتلة، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال بعد زيارتها لنجلها الأسير وسام حنون في معتقل "مجدو" مع الشاب القنيري الذي تعرض لضرب مبرح على يد السجانين خلال زيارته شقيقه.

وقد دعا الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأسرى لتعليق زيارات ذويهم لهم، معتبراً أن جريمة السجانين بمجدو مساس بالكرامة واعتداء خطير جداً.

وأضاف عدنان، أن الاعتداء اليوم على أهالي الأسرى خلال زيارتهم أبنائهم في سجن مجدو تجاوز للخطوط الحمراء وإمعان في غطرسة الاحتلال.

ودعا عدنان الكل الوطني للتداعي للاجتماع والخروج بموقف وطني فلسطيني ردًا على جريمة الاحتلال بالاعتداء على أهالي الأسرى بمجدو واعتقال السيدة العموري والشاب القنيري من ذوي الأسرى.

واستنكر عدنان موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أصدرت بياناً ضد المتضامنين من أبناء شعبنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في مدينة رام الله، فيما التزمت اللجنة الصمت على جريمة سجن مجدو.