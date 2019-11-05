تحسين نظام إدارة النفايات الصلبة في مخيم شعفاط

اختتم الاتحاد الاوروبي ، مشروع مدته ثلاث سنوات في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، يهدف إلى تحسين نظام إدارة النفايات الصلبة والممارسات البيئية وظروف النظافة في المخيم ، بالتعاون مع ومؤسسة تشيسفي Cesv، والأونروا ومؤسسة أوفرسيز Overseas.

واتفق ممثلو المخيم في أبريل 2016، من خلال عملية تشاركية على اتخاذ قرار بشأن نظام إدارة النفايات الصلبة وكيفية تحسين المناطق المتدهورة فيه.

وعبر مدير المشروع ماركو فيربر، عن امتنانه لأصحاب العلاقة والاتحاد الأوروبي لدعمهم المشروع المهم، وقدم مخرجات المشروع وعرض صوراً للمخيم قبل المشروع وبعده.

وقال عامل نظافة في المخيم جابر درباشي، شارك قصته مع الجمهور: "في الماضي، كنت أعاني من جمع كل القمامة، لم يكن لدى العمال ما يكفي من المعدات لرفع النفايات من الأرض فقد كانوا يرفعونها بأيديهم، لقد تغير الوضع كثيراً في الوقت الحالي، وهذا التغيير ملحوظ ".