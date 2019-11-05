يتابع المواطن الفلسطيني أسعار الخضروات باهتمام بالغ، حيث تشهد أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 5/11/2019 استقراراً في السوق المحلي في قطاع غزة.

ففي حين تشهد بعض الخضروات زهداً في أسعارها مازالت تحافظ أخرى على أسعارها في السوق المحلي.

وقد سجلت أسعار البندورة:5ك=10شيكل، الزهرة (كبير): 3 شيكل، الملفوف ( كبير): 3 شيكل، الخيار: 5 ك = 10 شيكل، البصل: 8 - 10 ك = 10 شيكل.

كما بلغ سعر البطاطا: 8 - 10 ك = 10 شيكل، سبانخ: 2 شيكل، سلق: 1.5 شيكل، ملوخية: 1 شيكل، بامية: 10 - 12 شيكل، كوسا: 4 -5 ك = 10 شيكل، فاصولياء: 4 - 5 شيكل.

وتختلف أسعار الخضروات في قطاع غزة، بشكل موسمي، إلا أنها لا تتراوح بشكل كبير عن أسعارها رغم اختلاف موسمها.