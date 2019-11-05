أمير قطر يضع خارطة طريق من 4 نقاط لإعادة العلاقة مع الدول الخليجية المقاطعة

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدول المقاطعة للدوحة بأهمية اللجوء للحوار والتفاهم، مشدداً على أن الازمات التي تعصف بالمنطقة تدعو الجميع لتضافر الجهود واللجوء للحوار.

وابدى الاميرة القطري خلال افتتاح دورة الانعقاد الثامنة والأربعين لمجلس الشورى القطري استعداده للحوار مع الدول التي قاطعت دولته، وفقاً لخارطة الأربعة شروط التي حددها مؤخراً.

وتتمثل خارطة الطريق التي وضعها الامير القطري للحوار مع الدول التي فرضت حصاراً على قطر بالتالي "الاحترام المتبادل، عدم اللجوء إلى سياسة الإملاء على الآخر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحفاظ على المصالح المشتركة".

وأوضح الأمير القطري ان الدوحة تمكنت من احتواء آثار وتداعيات الحصار الذي فرضته (السعودية، مصر، البحرين، الامارات)، مشدداً على أنَّ الدوحة تمكنت من تخطي تداعيات الحصار بفضل نهجها الهادئ والحازم في إدارة البلاد والازمة الحالية.