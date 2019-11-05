تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الثلاثاء 5/11/2019، مواضيع مهمة في الشأن السعودي والعربي والدولي، وينشر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أبرز عناوين الصحف السعودية:

صحيفة المدينة:

أرامكو : 217 مليار دولار إيرادات في 9 أشهر

عبدالعزيز بن سلمان يبحث «الطاقة المستقبلية» مع وفد فرنسي

أمير المدينة يوجه بدراسة المتطلبات الصحية في المنطقة

صحيفة: الشرق الأوسط:

محمد بن سلمان بحث هاتفياً مع ماكرون المستجدات في المنطقة

سفيرة واشنطن السابقة في كييف: مكالمة ترمب مع زيلينسكي أشعرتني بالتهديد

خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا

صحيفة عكاظ السعودية:

«اتفاق الرياض» يبدأ خطوات «التنفيذ».. اليوم

المنيع لـ «عكاظ»: للمرأة اشتراط العصمة بيدها في عقد الزواج

الطائف: المحكمة تنتصر لأستاذ جامعي وتبطل قرار الوزير بإنهاء خدماته

هل انتهى شهر العسل بين أردوغان وتميم؟!

صحيفة الرياض:

ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات المنطقة

الجوازات: 100 ألف ريال والسجن (6) أشهر عقوبة نقل المخالفين

اكتتاب أرامكو فرصة للمواطن وفوائد لاقتصاد المملكة ومستقبل الشركة

صحيفة الاقتصادية السعودية

الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها على ارتفاع بـ 30 نقطة

53 % نصيب «أرامكو» من صافي أرباح أكبر 10 شركات نفطية

201.5 مليار دولار حصيلة أضخم 10 اكتتابات في العالم قبل طرح «أرامكو»