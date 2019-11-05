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تركي آل الشيخ يوجه رسالة لنادي الأهلي بعد زيارته الكابتن محمود الخطيب

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 09:55 - 05 نوفمبر 2019
تركي ال الشيخ تركي ال الشيخ
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شكر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، في اعقاب زيارته للكابتين محمود الخطيب.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته في موقع فيس بوك في اعقاب زيارته الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله للاطمئنان على صحته: "أشكر إخواني في مجلس إدارة الأهلي.. هم أخواني وأصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوة"، مضيفاً "كان نفسي اشوفهم عند الكابتين محمود الخطيب".

يشار إلى ان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية وصل مساء امس الاحد إلى العاصمة المصرية القاهرة.



http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2019/11/4/2019-637085073861340349-134.jpg

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