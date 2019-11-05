رابط الفحص..تنويه خاص للمستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 5/11/2019، تنويهاً هاماً بشأن صرف مساعدات المنحة القطرية الـ100 دولار.

ونوهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمستفيدين من مساعدات المنحة القطرية الـ (100 دولار) أنه سيتم وقف الصرف في مكاتب البريد اليوم الثلاثاء 5/11/2019.

وقررت الوزارة، أن يتم استئناف صرف مساعدات المنحة القطرية الـ (100 دولار) يومي الأربعاء 6/11/2019، والخميس 7/11/2019.

وتصرف مكاتب البريد في قطاع غزة، المنحة القطرية الـ100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة بتمويل من اللجنة القطرية، فما تشير بعض المصادر إلى أن المنحة ستتوقف الشهر الحالي على الرغم من الإعلان المتكرر أنها ستستمر حتى نهاية العام الحالي بحيث ستستفيد منها الأسر الفقيرة.

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