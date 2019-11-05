أربعة أسرى يواصلون معركتهم مع السجان

يستمر أربعة أسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 5/11/2019، معركتهم مع السجان الصهيوني، بأمعائهم الخاوية وإضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري والعزل الانفرادي وسط تدهور حالتهم الصحية.

والأسرى هم:

1- الأسير "إسماعيل أحمد علي" (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، يواصل الإضراب عن الطعام منذ (105) يوماً على التوالي وحالته حرجة للغاية.

2- الأسير "مصعب توفيق الهندي" (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم ( 43 ) على التوالي ، ونقل الى مستشفى الرملة مؤخرا .

3- الأسير "أحمد عمر زهران" (42 عاماً) مضرب عن الطعام لليوم (39) على التوالي، ونقل ايضا الى مستشفى الرملة قبل اسبوع .

4 - الأسير يعقوب حسين (26 عاماً) من رام الله يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي رفضا لعزله الإنفرادي .