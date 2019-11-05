ماذا أبلغ العمادي الفصائل الفلسطينية خلال زيارته الاخيرة بشأن المنحة القطرية الـ100 دولار؟

أكدت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء ، ان السفير محمد العمادي ابلغ خلال زيارته الاخيرة لقطاع غزة الفصائل الفلسطينية بصعوبة تجديد المنحة القطرية حتى نهاية العام الجاري والتي تقدر بـ 30 مليون دولار شهرياً بمقدر 100 دولار للفرد الواحد.

وقالت المصادر لصحيفة الاخبار اللبنانية ، ان المنحة القطرية التي تغطي 109 آلاف أسرة إضافة الي دفعها جزء من ثمن وقود الكهرباء ، مشيراً الى ان حركة حماس قالت ان عدم تجديد الاموال القطرية ، يعني الذهاب إلى الانفجار في وجه الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤول عن الحصار.

ويشار الى ان قطاع يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة ، وفقا لبيان الاونروا الذي صدر بالأمس وأكد إن نحو 80% من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين «يعتمدون على المساعدات الإنسانية».

وبين بيان "الاونروا" أن "حوالى مليون لاجئ من فلسطين يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية التي تقدمها "الأونروا" لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية"، منهم 620 ألف شخص في غزة يعانون «الفقر المدقع» ويعيشون على أقل من 1.6 دولار في اليوم.