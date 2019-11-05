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سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 5/11/2019

  • فلسطين اليوم - سوريا
  • 08:56 - 05 نوفمبر 2019
الليرة-السورية الليرة-السورية
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شهد سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء 5/11/ 2019, ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الامريكي ، نتيجة الاوضاع الامنية التي تشهدها الاراضي السورية منذ عدة سنوات .

وتُقلي الاوضاع الامنية المتدهورة بظلالها على الاوضاع الاقتصادية ، والتي كان آخرها الحملة التي تشنها القوات التركية على الاراضي السورية المستمرة رغم الاستنكار العربي الواسع لانتهاك الاراضي السورية .

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 5/11/2019 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: الحد الأدنى: 669        الحد الاعلى : 672       

اليورو الاوروبي : الحد الأدنى: 743       الحد الاعلى:  749

الريال السعودي: الحد الأدنى: 176        الحد الاعلى :179

تذبذب سعر صرف الليرة السورية  متواصل، نتيجة الاوضاع السياسية التي فرضت نفسها على الارض وعكستها على الاقتصاد .

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