السلطات التركية تعلن اعتقالها شقيقة أبو بكر البغدادي

اعلنت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الذي لقي حتفه في عملية عسكرية أمريكية خاصة في ادلب.

واعتبر مدير دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون "اعتقال شقيقة البغدادي نجاح آخر على مواجهة الإرهاب الداعشي"، حسبما قال.

وأشارت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول تركي أن اخت البغدادي تخضع لاستجواب.

وقال المصدر إن رسمية عود شقيقة البغدادي (65 عاماً) اعتقلت في حملة شرطية بالقرب من مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية.

ويتوقع المصدر نفسه استخلاص معلومات مهمة من شقيقة البغدادي تتعلق بآليات العمل داخل تنظيم داعش.