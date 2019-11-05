سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 5/11/2019..الدولار يواصل الانخفاض

يواصل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 5/11/2019 الانخفاض مقابل الليرة اللبنانية ، والتي بدأت بالانخفاض منذ بدء اليوم الاول للمظاهرات الشعبية .

الليرة اللبنانية والتي بدأت بالارتفاع مقابل الدولار منذ اليوم الاول للمظاهرات الشعبية في لبنان والمتواصلة منذ عدة اسابيع ، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية 1800- 1900.

ومع عودة المصارف إلى طبيعة عملها وخلال الأيام الثلاثة الماضية، وصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء إلى 1700-1600، وتراجع أمس السبت إلى 1575-1550، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

التراجع وفقا لمصادر مالية سيستمر مع بداية الأسبوع المقبل في السوق السوداء علمًا بأن الدولار في المصارف بقي على السعر الرسمي لمصرف لبنان.