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سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 5/11/2019..الدولار يواصل الانخفاض

  • فلسطين اليوم - لبنان
  • 08:31 - 05 نوفمبر 2019
الليرة اللبنانية الليرة اللبنانية
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يواصل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 5/11/2019 الانخفاض مقابل الليرة اللبنانية  ، والتي بدأت بالانخفاض منذ بدء اليوم الاول للمظاهرات الشعبية .

الليرة اللبنانية والتي بدأت بالارتفاع مقابل الدولار منذ اليوم الاول للمظاهرات الشعبية في لبنان والمتواصلة منذ عدة اسابيع ، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية  1800- 1900.

ومع عودة المصارف إلى طبيعة عملها وخلال الأيام الثلاثة الماضية، وصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء إلى 1700-1600، وتراجع أمس السبت إلى 1575-1550، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

التراجع وفقا لمصادر مالية سيستمر مع بداية الأسبوع المقبل في السوق السوداء علمًا بأن الدولار في المصارف بقي على السعر الرسمي لمصرف لبنان.

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