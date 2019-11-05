حالة الطرق والمعابر اليوم الثلاثاء 05/11/2019

شهدت حالة الطرق والمعابر اليوم الثلاثاء 5/11/2019، حركة انسيابية ونشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

وبخصوص المعابر، فكل من معبر رفح البــري، وحاجز كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، وحاجز بيت حانون "ايرز" شمال القطاع مفتوحة.

أما الطرق فالحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وقد دعت الإدارة العامة لشرطة المرور، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية، وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وذكرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر ، لافتةً إلى أنه في حالة وقوع الحوادث على السائق أن يتحرك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادثين نتج عنهما إصابتين ، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.